СМИ: Дом в польском городе Вырыки повредила ракета, а не беспилотник

По данным издания, у ракеты во время полета возникла неисправность системы наведения, и она не сработала. Она не взорвалась, потому что сработали предохранители.

В результате на дом упал не беспилотник, а трехметровая ракета весом более 150 килограммов. Разрушена крыша здания. Инцидент произошел недалеко от границы с Белоруссией.

Ранее в Варшаве сбили дрон над резиденцией президента, задержаны два белоруса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

