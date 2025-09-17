СМИ: Дом в польском городе Вырыки повредила ракета, а не беспилотник
Ракета из самолета F-16 упала на дом в польском городе Вырыки во время операции по уничтожению беспилотников, сообщает Rzeczpospolita.
По данным издания, у ракеты во время полета возникла неисправность системы наведения, и она не сработала. Она не взорвалась, потому что сработали предохранители.
В результате на дом упал не беспилотник, а трехметровая ракета весом более 150 килограммов. Разрушена крыша здания. Инцидент произошел недалеко от границы с Белоруссией.
Ранее в Варшаве сбили дрон над резиденцией президента, задержаны два белоруса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Дом в польском городе Вырыки повредила ракета, а не беспилотник
- СМИ: Из-за атак беспилотников ВСУ Россия может сократить добычу нефти
- Сбежавшие из питомника обезьяны оккупировали город в Таиланде
- «АвтоВАЗ» перейдет на четырехдневную рабочую неделю
- СМИ: У вице-губернатора Свердловской области и его семьи процветает бизнес в Черногории
- Трамп продлил отсрочку по запрету TikTok в США до декабря
- В базу «Миротворца» внесли двухлетнюю девочку из России
- Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка сам явился в полицию
- Винтовка убийцы Кирка оставалась заряженной тремя патронами
- В Госдуме оценили слова Трампа о встрече Путина и Зеленского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru