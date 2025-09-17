СМИ: Из-за атак беспилотников ВСУ Россия может сократить добычу нефти

Угроза связана с ударами по балтийским портам в Усть-Луге и Приморске, которые не могут вывести отгрузку на привычные мощности. Это ограничивает возможность отправки на экспорт высвободившихся от экстренного сокращения нефтепереработки партий сырья.

Агентство отмечает, что «Транснефть» отменила прием заявок от компаний на хранение нефти в своей системе. Определенные объемы добытой нефти некуда отправлять.

JP Morgan отмечает, что способность России поддерживать стабильный экспорт оказалась под угрозой. По данным Goldman Sachs, атаки вывели из строя российские нефтеперерабатывающие мощности, в совокупности обеспечивающие переработку 300 тысяч баррелей в сутки.

Ранее стало известно, что всё больше российских субъектов сталкиваются с дефицитом бензина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

