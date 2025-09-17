Сбежавшие из питомника обезьяны оккупировали город в Таиланде
В Таиланде обезьяны сбежали из питомника и устроили беспорядки, сообщает Thaiger.
Более сотни приматов вырвались из приюта в районе Муанг провинции Лоп Бури. Стаи обезьян бродили по улицам, врывались в дома местных жителей и штурмовали полицейский участок.
Сотрудникам правоохранительных органов, дежурившим неподалеку, пришлось отбиваться от животных с помощью рогаток. Для того чтобы вернуть обезьян на территорию питомника, использовались петарды. В настоящее время власти устанавливают, как произошел побег.
Рабочие начали ремонтировать поврежденные вольеры и заделывать потенциальные пути побега, чтобы предотвратить повторение инцидента.
Ранее зоопарк Гонконга закрыли из-за загадочной гибели восьми обезьян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Из-за атак беспилотников ВСУ Россия может сократить добычу нефти
- Сбежавшие из питомника обезьяны оккупировали город в Таиланде
- «АвтоВАЗ» перейдет на четырехдневную рабочую неделю
- СМИ: У вице-губернатора Свердловской области и его семьи процветает бизнес в Черногории
- Трамп продлил отсрочку по запрету TikTok в США до декабря
- В базу «Миротворца» внесли двухлетнюю девочку из России
- Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка сам явился в полицию
- Винтовка убийцы Кирка оставалась заряженной тремя патронами
- В Госдуме оценили слова Трампа о встрече Путина и Зеленского
- Психотерапевт объяснила, как у мужчин проявляется скрытая депрессия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru