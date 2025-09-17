Сбежавшие из питомника обезьяны оккупировали город в Таиланде

Более сотни приматов вырвались из приюта в районе Муанг провинции Лоп Бури. Стаи обезьян бродили по улицам, врывались в дома местных жителей и штурмовали полицейский участок.

Сотрудникам правоохранительных органов, дежурившим неподалеку, пришлось отбиваться от животных с помощью рогаток. Для того чтобы вернуть обезьян на территорию питомника, использовались петарды. В настоящее время власти устанавливают, как произошел побег.

Рабочие начали ремонтировать поврежденные вольеры и заделывать потенциальные пути побега, чтобы предотвратить повторение инцидента.

Ранее зоопарк Гонконга закрыли из-за загадочной гибели восьми обезьян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

