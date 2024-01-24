Минобороны Украины подтвердило срыв обмена между пленными
24 января 202415:11
Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, что в среду, 24 января, готовился обмен военнопленными. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на представителя ведомства Андрея Юнусова.
Он подтвердил запланированный обмен, и добавил, что он «пока не происходит».
«Но я могу констатировать, что запланированный на сегодня обмен пока не происходит", - добавил он.
Юнусов уточнил, что Киев сейчас проверяет озвученную Россией информацию о том, что в сбитом самолете Ил-76 находились украинские военнопленные.
Ранее днем Под Белгородом на месте крушения самолета обнаружены первые тела погибших, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Прокуратура Нидерландов запросила 9 лет тюрьмы для форварда «Спартака» Промеса
- Симоньян опубликовала список погибших солдат ВСУ, находившихся на борту Ил-76
- СМИ: Литовские фермеры пригнали 1,3 тысячи тракторов на акцию протеста в Вильнюсе
- Минсельхоз: Выручка от экспорта сельхозпродукции в 2023 году превысила $45 млрд
- Минобороны: Обмен погибшими на Ил-76 пленными должен был пройти на КПП «Колотиловка»
- СМИ: На борту сбитого Ил-76 находилось 12 бойцов «Азова»
- Объявлены номинанты на французскую кинопремию «Сезар»
- Мишустин: Российское кино вышло на качественно новый уровень
- Минобороны РФ обвинило ВСУ в ударе по Ил-76 над Белгородской областью
- ФАС: Wildberries и Оzon заняли доминирующее положение на рынке
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru