Минобороны Украины подтвердило срыв обмена между пленными

Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, что в среду, 24 января, готовился обмен военнопленными. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на представителя ведомства Андрея Юнусова.

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Он подтвердил запланированный обмен, и добавил, что он «пока не происходит».

«Но я могу констатировать, что запланированный на сегодня обмен пока не происходит", - добавил он.

Юнусов уточнил, что Киев сейчас проверяет озвученную Россией информацию о том, что в сбитом самолете Ил-76 находились украинские военнопленные.

Ранее днем Под Белгородом на месте крушения самолета обнаружены первые тела погибших, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: фото из соцсетей
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