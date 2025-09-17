Камчатка на несколько дней останется без проводного интернета
На Камчатке крупные торговые сети подготовились к отключению интернета с 25 по 29 сентября, сообщает РИА Новости.
В этот период провайдер «Ростелеком» будет проводить масштабные работы по обновлению береговой инфраструктуры подводной линии связи «Сахалин-Камчатка». Как заявили власти, отключение не сильно отразится на работе крупных торговых сетей.
Срок начала и окончания работ зависит от гидрометеоусловий в морской акватории, непосредственно работы с отсутствием сервиса займут 48 часов. Как заявила заместитель председателя правительства региона Юлия Морозова, жители «не останутся без необходимого продовольствия, даже если вдруг они забудут снять наличные.
Для минимизации неудобств финансовые организации, крупные продуктовые магазины, спецслужбы и другие важные учреждения перейдут на спутниковую связь.
Ранее массовый сбой связи произошел по всей России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
