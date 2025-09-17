В Госдуме заявили о предстоящем переносе даты оплаты ЖКХ

По его словам, соответствующее изменение вступит в силу с 1 марта 2026 года. Таким образом, перенос будет выполнен на пять дней вперед - с 10-го числа.

Цель инициативы – «удобство и комфорт граждан», так как россияне получают зарплату в разные даты.

Парламентарий отметил, что перенос крайнего срока оплаты позволит гражданам избежать просрочек и начисления пени.

Ранее стало известно, что повышения цен на ЖКХ осенью не будет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

