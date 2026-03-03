Сдадут нервы: Трамп рискует проиграть выборы в Конгресс из-за Ирана
Американист Павел Кошкин заявил НСН, что нет никаких признаков подготовки США к наземной операции в Иране.
Если операция против Ирана затянется на полтора месяца, сторонники американского лидера Дональда Трампа - республиканцы - серьезно уступят демократам при выборах в Конгресс, заявил НСН научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
Госдеп США призвал сограждан срочно покинуть страны Ближнего Востока. Американский лидер Дональд Трамп допустил, что может отправить в Иран и сухопутные войска для наземной операции. Пока, если война затянется, США рассматривают возможность передислокации систем противовоздушной обороны Patriot и THAAD из Южной Кореи на Ближний Восток. Ранее американский лидер заявил, что операция против Ирана может занять больше времени, чем четыре-пять недель, и Вашингтон к этому готов. Кошкин уверен, что Трампу не позволят провести наземную операцию.
«Наземная операция – это политическое заявление. Ее надо готовить отдельно, надо иметь ресурс. Сейчас мы видим, что подготовки к наземной операции не было. Поэтому сухопутная операция маловероятна, скорее, это давление на Иран. Надо понимать, что война - это серьезный удар по глобальной экономике в целом. Пока прогнозируют взлет цены на нефть до 100-150 долларов за баррель. Сейчас цены на уровне 80 долларов. У всех есть запасы на два-три месяца, все находятся в режиме ожидания. Если операция против Ирана затянется на полтора месяца, могут нервы сдать, тогда поползут цены на нефть и бензин. Это очень сильно повлияет на репутацию Трампа. В таком случае он серьезно уступит демократам при выборах в Конгресс. Трамп уже больше занимается удовлетворением своих амбиций, но есть политические силы, которые форматируют внешнюю и внутреннюю политику», - объяснил он.
Промежуточные выборы пройдут в США 3 ноября 2026 года. На них будут переизбраны все 435 членов палаты представителей конгресса (срок полномочий ее членов составляет два года) и 33 сенатора (шесть лет). Трамп выражал обеспокоенность по поводу риска потери республиканцами контроля над конгрессом на промежуточных выборах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
