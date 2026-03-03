«Откладывать некуда»: Почему в 2027 году откроется рекордное число торговых центров
Булат Шакиров заявил НСН, что сроки окупаемости торговых центров уходят в бесконечность.
В 2027 году откроются только те торговые центры, которые больше не могут откладывать запуск проекта, заявил НСН президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
Торговые центры, переживающие сложный период в условиях активного развития онлайн-ретейла, покажут резкий скачок объемов ввода уже в 2027 году. К концу 2027 года в Москве и области планируют сдать 512 тыс. кв. м торговой недвижимости, в шесть раз больше год к году. Основной прирост обеспечат торговые объекты суперрегионального (общая площадь более 70 тыс. кв. м) формата, в 2026 году не будет введено ни одного такого объекта, пишет «Коммерсант». Шакиров объяснил, что это вынужденное открытие.
«Сегодня ситуация не очень благоприятная для открытия торговых центров, потому что большая часть из них открывается на средства проектного финансирования. А ключевая ставка высокая, поэтому сроки окупаемости уходят в бесконечность. Мы все видим, что происходит на рынке, многие уходят в онлайн, много освобождается помещений. Поэтому речь идет о тех объектах, которые откладывали сроки запуска. По нашим прогнозам, большая часть из них будет откладывать запуск проектов на два-три года. Часть объектов отложить уже нельзя, так как высокая степень готовности, большая часть денег уже вложена», - пояснил он.
Также Шакиров подчеркнул, что небольшие торговые центры чувствуют себя сегодня лучше, чем гиганты.
«У нас сейчас лучше всего себя чувствуют небольшие районные торговые центры – 10-20 тысяч квадратных метров. Там понятные арендаторы в виде продуктовых сетей, товары первой необходимости, не более двух этажей. Поэтому мы пока все-таки ждем открытия районных объектов. Суперрегиональные торговые центры – этого всего несколько объектов, которые строились и теперь не могут откладывать открытие», - добавил он.
Ранее Шакиров объяснил НСН, почему в 2026 году не откроется ни один крупный торговый центр.
Горячие новости
- Песков: Говорить о переговорах по Украине в Абу-Даби сейчас вряд ли можно
- Лавров указал на отсутствие доказательств разработки Ираном ядерного оружия
- Водители возмутились «антинародным» повышением тарифов на платные дороги
- СМИ: Израиль провел наземную операцию в Иране
- При пожаре на киностудии имени Горького в Москве пострадал один человек
- Эксперт: Сделки с недвижимостью не обходятся без психиатра после дела Долиной
- Патриарх Кирилл наградил Мишустина орденом Сергия Радонежского I степени
- Спортивные площадки и развлечения не помогли ТЦ сохранить прибыль
- Волочкова заявила, что Джим Керри умер и его заменяет двойник
- В «Руспродсоюзе» раскрыли последствия минимальных закупочных цен на картофель