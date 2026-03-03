«Сегодня ситуация не очень благоприятная для открытия торговых центров, потому что большая часть из них открывается на средства проектного финансирования. А ключевая ставка высокая, поэтому сроки окупаемости уходят в бесконечность. Мы все видим, что происходит на рынке, многие уходят в онлайн, много освобождается помещений. Поэтому речь идет о тех объектах, которые откладывали сроки запуска. По нашим прогнозам, большая часть из них будет откладывать запуск проектов на два-три года. Часть объектов отложить уже нельзя, так как высокая степень готовности, большая часть денег уже вложена», - пояснил он.

Также Шакиров подчеркнул, что небольшие торговые центры чувствуют себя сегодня лучше, чем гиганты.

«У нас сейчас лучше всего себя чувствуют небольшие районные торговые центры – 10-20 тысяч квадратных метров. Там понятные арендаторы в виде продуктовых сетей, товары первой необходимости, не более двух этажей. Поэтому мы пока все-таки ждем открытия районных объектов. Суперрегиональные торговые центры – этого всего несколько объектов, которые строились и теперь не могут откладывать открытие», - добавил он.

Ранее Шакиров объяснил НСН, почему в 2026 году не откроется ни один крупный торговый центр.

