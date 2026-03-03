СМИ: Израиль провел наземную операцию в Иране

Отмечается, что в операции, которая прошла ночью 3 марта, принимали участие «Моссад» и спецназ. Другие подробности не приводятся.

Израильская сторона пока данную информацию не комментировала.

Ранее младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева заявила «Радиоточке НСН», что президент США Дональд Трамп не решится на наземную операцию в Иране.