Повышение закупочной цены на картофель — это только один из способов поддержки производителей, но необходимо разрабатывать и другие: например, улучшать условия хранения урожая, рассказал исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков в беседе с НСН.

Картофельный союз попросил ФАС, Минпромторг и Минсельхоз установить минимальную закупочную цену на свою продукцию для розницы на уровне 30–60 рублей за 1 килограмм и исключить таким образом колебания цен из-за урожая. Об этом сообщил «Коммерсантъ». Востриков оценил перспективы такого нововведения.