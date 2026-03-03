В «Руспродсоюзе» раскрыли последствия минимальных закупочных цен на картофель
Введение минимальных закупочных цен на картофель приведёт к повышению цен здесь и сейчас, но избавит от ценовых скачков в дальнейшем, заявил НСН Дмитрий Востриков.
Повышение закупочной цены на картофель — это только один из способов поддержки производителей, но необходимо разрабатывать и другие: например, улучшать условия хранения урожая, рассказал исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков в беседе с НСН.
Картофельный союз попросил ФАС, Минпромторг и Минсельхоз установить минимальную закупочную цену на свою продукцию для розницы на уровне 30–60 рублей за 1 килограмм и исключить таким образом колебания цен из-за урожая. Об этом сообщил «Коммерсантъ». Востриков оценил перспективы такого нововведения.
«Вероятность того, что введут новую меру — 50 на 50, то есть либо введут, либо нет. Все-таки такие инструменты надо обсуждать заранее, а не в текущем периоде бить в колокола. Конечно, необходимо обсуждать и оценивать, насколько это поможет, но сейчас у нас уже март на дворе. Более актуальный вопрос, насколько много продукции сохранилось в товарном виде и насколько розничные сети готовы будут закупать тот картофель, который есть на складах. Потому что, к сожалению. многие помещения у нас не позволяют сохранить до марта даже борщевой набор в нормальном виде. Минсельхоз всегда может собрать производителей, сделать какое-то усредненное значение и принять цену, которая для большинства производителей покроет себестоимость с минимальной рентабельностью. Если делать такое упражнение, то в любом случае будут отсекаться те хозяйства, которые неэффективны и у которых себестоимость зашкаливает», — указал он.
Востриков добавил, что тогда цены на картофель для потребителей вырастут.
«Если оценивать ситуацию в краткосрочной перспективе, то понятно, что покупатели и торговые сети получат продукцию в этом случае по более дорогим ценам. Если смотреть стратегически, то, с точки зрения продовольственной безопасности и предложения на рынке продукции, это смягчает положение производителей. Вот эти колебания из-за урожая могут привести к тому, что ценообразование начинается не из расчета рентабельной работы предприятия, а с точки зрения минимизации убытков. Это наносит экономический ущерб производителям, а также отбивает интерес к выращиванию этой культуры в следующем году. Вот так образуется снижение предложения на рынке, и снова скачут цены», — подчеркнул он.
Ранее руководитель аппарата Картофельного Союза Татьяна Губина рассказала НСН об особом картофеле для чипсов.
Горячие новости
- Лавров указал на отсутствие доказательств разработки Ираном ядерного оружия
- Водители возмутились «антинародным» повышением тарифов на платные дороги
- СМИ: Израиль провел наземную операцию в Иране
- При пожаре на киностудии имени Горького в Москве пострадал один человек
- Эксперт: Сделки с недвижимостью не обходятся без психиатра после дела Долиной
- Патриарх Кирилл наградил Мишустина орденом Сергия Радонежского I степени
- Спортивные площадки и развлечения не помогли ТЦ сохранить прибыль
- Волочкова заявила, что Джим Керри умер и его заменяет двойник
- В «Руспродсоюзе» раскрыли последствия минимальных закупочных цен на картофель
- «Откладывать некуда»: Почему в 2027 году откроется рекордное число торговых центров