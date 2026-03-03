Волочкова заявила, что Джим Керри умер и его заменяет двойник

Голливудский актер Джим Керри давно умер, на церемонии вручения кинопремии «Сезар» появился его двойник, считает балерина Анастасия Волочкова. Об этом она рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

«У меня с Джимом были близкие отношения. И я знаю, как он выглядел. Дело в том, что Джима Керри, к сожалению, уже давно нет в живых. То, что слагают эти все слухи, легенды, что якобы он жив и действительно существует какой-то двойник — это все фейки, это не настоящее», - заявила Волочкова.

Балерина поделилась, что познакомилась с Керри в 2001 году, артист прилетал в Москву несколькими частными джетами, и звезды встретились после спектакля Волочковой «Жизель» в Большом театре. Артистка показала Керри столицу и Воробьевы горы, пообщалась с ним и поняла, что «за всем юмором скрывается... очень глубокий человек с такой израненной душой, как и у меня на тот момент уже она была изранена». По словам Волочковой, они «с первого взгляда влюбились друг в друга», но ни балерина, ни актер не были готовы отказаться от карьеры ради отношений.

Кроме того, Волочкова общалась с Керри позднее, когда гастролировала по США.

«Я поехала на гастроли, полетела с гала-концертами мировых звезд в штат Вейл, в Америку, и туда прилетел Джим. И вот тогда начались наши романтические отношения», — рассказала Волочкова.

Балерина подчеркнула, что знает обо всем «духовно и физически» связанном с Керри, по ее словам, на публике появился двойник актера. Волочкова предположила, что происходящее связано с делом финансиста Джеффри Эпштейна. По словам артистки, «никакой фейк не заменит личность, которая в жизни была реальностью и дарила людям радость и творчество».

Ранее Джиму Керри вручили почетную премию «Сезар» за заслуги перед миром кино и культуры.

