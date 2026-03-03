Эксперт: Сделки с недвижимостью не обходятся без психиатра после дела Долиной

Эксперт напомнила, что раньше при выходе на сделку по недвижимости требовалась справка из психоневрологического диспансера о том, что продавец не состоит на учете. Теперь необходимо предоставлять справку о прохождении психиатрического освидетельствования вне зависимости от возраста продавца. Если же продающему недвижимость больше 60 лет, риелторы и покупатели приглашают на подписание договора врача-психиатра, который сможет дать заключение о вменяемости собственника. Для подтверждения воли продавца также применяют видеофиксацию сделки с опросом, нередко приглашаются родственники собственника.

«Еще важным пунктом... в обеспечении безопасности сделки является наличие в сделке «альтернативной» квартиры, то есть когда взамен продавец покупает другое жилье. Оплата теперь проводится через системы безопасных расчетов», — добавила Овсянникова.

По словам эксперта, покупатели применяют безналичную форму с гарантом в лице банка как один из «фильтров» для исключения действий собственника по заданию мошенников.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил НСН, что длительный период охлаждения, четкие критерии психолого-психиатрического освидетельствования и работы Росреестра, а также оплата безналичным расчетом защитят добросовестных покупателей недвижимости от «эффекта Долиной».

