Американист назвал сроки завершения войны США с Ираном
Павел Кошкин заявил НСН, что Трамп вне зависимости от реальных результатов объявит о своей победе в войне с Ираном.
Четыре-пять недель – это максимальный срок, которой США выделили на войну с Ираном, далее вести атаки будет затруднительно, заявил НСН научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
Госдеп США призвал сограждан срочно покинуть страны Ближнего Востока. Американский лидер Дональд Трамп допустил, что может отправить в Иран и сухопутные войска для наземной операции. Пока, если война затянется, США рассматривают возможность передислокации систем противовоздушной обороны Patriot и THAAD из Южной Кореи на Ближний Восток. Ранее американский лидер заявил, что операция против Ирана может занять больше времени, чем четыре-пять недель, и Вашингтон к этому готов. Кошкин оценил, когда США и Иран продолжат обмен ударами.
«Такие колоссально сложные проекты, которые задумали Израиль и США против Ирана, должны иметь несколько вариантов. Если по одному сценарию не получается, используются другие. Мы являемся свидетелями войны лета прошлого года, которая продлилась 12 дней. События развивались по похожему сценарию. Мы видим, что во время подготовки операции шли переговоры, некоторые участники заверяли, что переговоры имеют прогресс. И в этот момент мы видим нанесение мгновенных ударов. Планы менялись буквально в моменте. Трамп постоянно вводит сроки, потом сам их меняет. По Украине он обещал договориться за 24 часа сначала. По Ирану он называл сначала неделю, а теперь несколько недель. Четыре-пять недель позволят опираться на те склады и то количество боеприпасов, которые можно использовать. Дальше уже вести атаки будет затруднительно», - объяснил он.
Кошкин подчеркнул, что после этого Трамп просто объявит о победе США.
«После этого Трамп объявит, что он победил. Вот и все. Он скажет, что целью было не допустить создание ядерного оружия Ирана. Вполне возможно, что здесь не будет никаких доказательств, что помешали создать оружие Ирану, но победа будет за США. Поэтому максимальный срок – это четыре-пять недель, все может закончиться чуть раньше или чуть позже», - добавил собеседник НСН.
Иран занял принципиальную позицию и больше не готов на переговоры, США пока не осознают, как может затянуться эта война, заявила младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева в беседе с НСН.
