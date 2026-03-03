«Такие колоссально сложные проекты, которые задумали Израиль и США против Ирана, должны иметь несколько вариантов. Если по одному сценарию не получается, используются другие. Мы являемся свидетелями войны лета прошлого года, которая продлилась 12 дней. События развивались по похожему сценарию. Мы видим, что во время подготовки операции шли переговоры, некоторые участники заверяли, что переговоры имеют прогресс. И в этот момент мы видим нанесение мгновенных ударов. Планы менялись буквально в моменте. Трамп постоянно вводит сроки, потом сам их меняет. По Украине он обещал договориться за 24 часа сначала. По Ирану он называл сначала неделю, а теперь несколько недель. Четыре-пять недель позволят опираться на те склады и то количество боеприпасов, которые можно использовать. Дальше уже вести атаки будет затруднительно», - объяснил он.

Кошкин подчеркнул, что после этого Трамп просто объявит о победе США.

«После этого Трамп объявит, что он победил. Вот и все. Он скажет, что целью было не допустить создание ядерного оружия Ирана. Вполне возможно, что здесь не будет никаких доказательств, что помешали создать оружие Ирану, но победа будет за США. Поэтому максимальный срок – это четыре-пять недель, все может закончиться чуть раньше или чуть позже», - добавил собеседник НСН.

Иран занял принципиальную позицию и больше не готов на переговоры, США пока не осознают, как может затянуться эта война, заявила младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева в беседе с НСН.

