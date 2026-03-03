Иран занял принципиальную позицию и больше не готов на переговоры, США пока не осознают, как может затянуться эта война, заявила младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева в беседе с НСН.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США обладают «практически неограниченным» запасом оружия и способны вести войны «вечно». До этого он заявил, что операция против Ирана может занять больше времени, чем четыре-пять недель, и Вашингтон к этому готов. Добрева уверена, что Трамп не готов на затяжную войну с Ираном.