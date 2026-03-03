Готов стоять насмерть: Чем ответит Иран на «вечную» войну Трампа
Евдокия Добрева заявила НСН, что США не могут достичь своих целей так быстро, как они надеялись, конфликт затягивается.
Иран занял принципиальную позицию и больше не готов на переговоры, США пока не осознают, как может затянуться эта война, заявила младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева в беседе с НСН.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США обладают «практически неограниченным» запасом оружия и способны вести войны «вечно». До этого он заявил, что операция против Ирана может занять больше времени, чем четыре-пять недель, и Вашингтон к этому готов. Добрева уверена, что Трамп не готов на затяжную войну с Ираном.
«США не могут достичь своих целей так быстро, как они надеялись. Сейчас они понимают, что Иран отвечает серьезно, внутри страны есть решение дать отпор и отомстить за смерть верховного лидера, который был символом страны. Конечно, это большой удар для Ирана, поэтому уже пошла битва не на жизнь, а на смерть. Иран показывает, что готов стоять насмерть, а США ввязываются в это дальше. Для США это может обернуться очень затяжной и долгой войной, чего они не хотят. Когда они это поймут, они попытаются с этого соскочить. Уже сейчас Трамп намекает на переговоры, но иранцы не хотят. Теперь иранцы принципиально хотят вмазать по американским базам, нанести наибольший урон. Все будет зависеть от того, какими будут потери для США. У Ирана большой запас ракет, они могут продолжать отстреливаться ракетами и беспилотниками. А потом уже могут помочь стратегические партнеры, снаряды подносить, грубо говоря», - рассказала она.
Иран может месяцами вести войну с США, если запас ракет иссякнет, будут использованы другие виды вооружения и инструменты давления, заявила научный сотрудник Института востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи в пресс-центре НСН.
Горячие новости
- «Откладывать некуда»: Почему в 2027 году откроется рекордное число торговых центров
- Сдадут нервы: Трамп рискует проиграть выборы в Конгресс из-за Ирана
- Американист назвал сроки завершения войны США с Ираном
- Армия России освободила Бобылевку и Веселянку
- МИД Китая: Иран не разрабатывает ядерное оружие
- Военкор Коц: Война на Ближнем Востоке ослабит защиту Украины
- «Давно не пишут коды»: Почему программисты не исчезнут из-за нейросетей
- В здании киностудии имени Горького в Москве произошло возгорание
- В России введут устный экзамен по истории для девятиклассников
- Путин назначил послом РФ в Польше Георгия Михно