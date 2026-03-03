При пожаре на киностудии имени Горького в Москве пострадал один человек
Один человек пострадал в результате пожара на территории студии детских и юношеских фильмов имени М. Горького в Москве. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее стало известно, что возгорание произошло в ремонтируемом здании киностудии на улице Сергея Эйзенштейна.
«Поступила информация об одном пострадавшем при пожаре на киностудии», - сообщил агентству представитель экстренных служб.
По данным столичного управления МЧС, пожар разгорелся в помещении на третьем этаже реконструируемого здания. До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались десять человек. Пожар полностью ликвидировали.
Горячие новости
- Международный День писателя: Как разбогатеть на написании книг
- Бастрыкин предложил конфисковывать все имущество коррупционеров
- Песков: Говорить о переговорах по Украине в Абу-Даби сейчас вряд ли можно
- Лавров указал на отсутствие доказательств разработки Ираном ядерного оружия
- Водители возмутились «антинародным» повышением тарифов на платные дороги
- СМИ: Израиль провел наземную операцию в Иране
- При пожаре на киностудии имени Горького в Москве пострадал один человек
- Эксперт: Сделки с недвижимостью не обходятся без психиатра после дела Долиной
- Патриарх Кирилл наградил Мишустина орденом Сергия Радонежского I степени
- Спортивные площадки и развлечения не помогли ТЦ сохранить прибыль