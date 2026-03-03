При пожаре на киностудии имени Горького в Москве пострадал один человек

Ранее стало известно, что возгорание произошло в ремонтируемом здании киностудии на улице Сергея Эйзенштейна.

«Поступила информация об одном пострадавшем при пожаре на киностудии», - сообщил агентству представитель экстренных служб.

По данным столичного управления МЧС, пожар разгорелся в помещении на третьем этаже реконструируемого здания. До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались десять человек. Пожар полностью ликвидировали.

