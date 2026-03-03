Патриарх Кирилл наградил Мишустина орденом Сергия Радонежского I степени

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил премьер-министра Михаила Мишустина с днем рождения и наградил его орденом преподобного Сергия Радонежского I степени. Поздравление предстоятеля Русской православной церкви опубликовано на сайте РПЦ.

Михаилу Мишустину 3 марта исполнилось 60 лет.

«Сердечно поздравляю Вас со знаменательной жизненной датой… Во внимание к Вашим заслугам и в связи с отмечаемой датой полагаю справедливым удостоить Вас ордена преподобного Сергия Радонежского (I степени)», - говорится в обращении патриарха к премьеру.

Глава РПЦ пожелал Мишустину здоровья и долголетия, «всесильной помощи Божией и благословенных успехов в трудах, с усердием совершаемых... на пользу страны и сограждан». Также патриарх поблагодарил главу правительства за его вклад в развитие сотрудничества кабмина с РПЦ.

Ранее патриарх Кирилл вручил министру иностранных дел Сергею Лаврову орден святого благоверного князя Александра Невского I степени.

