Патриарх Кирилл наградил Мишустина орденом Сергия Радонежского I степени
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил премьер-министра Михаила Мишустина с днем рождения и наградил его орденом преподобного Сергия Радонежского I степени. Поздравление предстоятеля Русской православной церкви опубликовано на сайте РПЦ.
Михаилу Мишустину 3 марта исполнилось 60 лет.
«Сердечно поздравляю Вас со знаменательной жизненной датой… Во внимание к Вашим заслугам и в связи с отмечаемой датой полагаю справедливым удостоить Вас ордена преподобного Сергия Радонежского (I степени)», - говорится в обращении патриарха к премьеру.
Глава РПЦ пожелал Мишустину здоровья и долголетия, «всесильной помощи Божией и благословенных успехов в трудах, с усердием совершаемых... на пользу страны и сограждан». Также патриарх поблагодарил главу правительства за его вклад в развитие сотрудничества кабмина с РПЦ.
Ранее патриарх Кирилл вручил министру иностранных дел Сергею Лаврову орден святого благоверного князя Александра Невского I степени.
Горячие новости
- Песков: Говорить о переговорах по Украине в Абу-Даби сейчас вряд ли можно
- Лавров указал на отсутствие доказательств разработки Ираном ядерного оружия
- Водители возмутились «антинародным» повышением тарифов на платные дороги
- СМИ: Израиль провел наземную операцию в Иране
- При пожаре на киностудии имени Горького в Москве пострадал один человек
- Эксперт: Сделки с недвижимостью не обходятся без психиатра после дела Долиной
- Патриарх Кирилл наградил Мишустина орденом Сергия Радонежского I степени
- Спортивные площадки и развлечения не помогли ТЦ сохранить прибыль
- Волочкова заявила, что Джим Керри умер и его заменяет двойник
- В «Руспродсоюзе» раскрыли последствия минимальных закупочных цен на картофель