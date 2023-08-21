Во Франции заявили, что Нидерланды откажутся поставлять F-16 Украине
21 августа 202304:32
Передача Нидерландами Киеву F-16 может не состояться, сообщил в Twitter французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
По его словам, это может произойти в случае смены действующей власти в стране. Как напомнил депутат, глава нидерландского правительства Марк Рютте, который пообещал Украине истребители, уходит в отставку.
Ранее стало известно, что Дания передаст Украине 19 истребителей F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Во Франции заявили, что Нидерланды откажутся поставлять F-16 Украине
- BMW ограничил доступ отечественных дилеров к своему ПО
- Космический корабль «Прогресс МС-22» отстыковался от МКС
- СМИ: украинские беженцы подняли бунт в Ирландии из-за еды
- В Москве выпало рекордное количество осадков для 20 августа
- В Петербурге ищут пропавшую двухлетнюю девочку
- В московском ТЦ найдено тело младенца
- «Случилась передозировка». Захарова отреагировала на слова Зеленского
- В США обвинили Зеленского в смерти 400 тысяч украинцев
- Под Воронежем найден очаг сибирской язвы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru