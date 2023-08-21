Во Франции заявили, что Нидерланды откажутся поставлять F-16 Украине

Передача Нидерландами Киеву F-16 может не состояться, сообщил в Twitter французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Зеленский: Украина получит 42 истребителя F-16

По его словам, это может произойти в случае смены действующей власти в стране. Как напомнил депутат, глава нидерландского правительства Марк Рютте, который пообещал Украине истребители, уходит в отставку.

Ранее стало известно, что Дания передаст Украине 19 истребителей F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаНидерландыИстребители

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