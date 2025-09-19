В Рособрнадзоре указали, что школьная программа перегружена до 30%

В России школьная программа перегружена от 15 до 30%, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора Музаева.

Учителя не поверили, что им поможет созданный Минпросвещения совет

По его словам, на этом фоне появляется дополнительная нагрузка на учителей. Это следует из анализа экспертного сообщества высших учебных заведений.

Отмечается, что в связи с перегруженностью программы и бюрократической нагрузкой педагоги отвлекаются и, как следствие, не могут дать качественное образование ученикам.

Ранее глава Рособрнадзора рассказал о снижении бюрократической нагрузки на учителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Евгений Мессман
