В Рособрнадзоре указали, что школьная программа перегружена до 30%
В России школьная программа перегружена от 15 до 30%, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора Музаева.
По его словам, на этом фоне появляется дополнительная нагрузка на учителей. Это следует из анализа экспертного сообщества высших учебных заведений.
Отмечается, что в связи с перегруженностью программы и бюрократической нагрузкой педагоги отвлекаются и, как следствие, не могут дать качественное образование ученикам.
Ранее глава Рособрнадзора рассказал о снижении бюрократической нагрузки на учителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
