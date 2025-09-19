В Рособрнадзоре указали, что школьная программа перегружена до 30%

По его словам, на этом фоне появляется дополнительная нагрузка на учителей. Это следует из анализа экспертного сообщества высших учебных заведений.

Отмечается, что в связи с перегруженностью программы и бюрократической нагрузкой педагоги отвлекаются и, как следствие, не могут дать качественное образование ученикам.

Ранее глава Рособрнадзора рассказал о снижении бюрократической нагрузки на учителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

