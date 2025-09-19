Жена Макрон намерена представить «научные» доказательства, что она женщина

Французский президент Эмманюэль Макрон и его супруга представят доказательства, опровергающие утверждения журналистки США Кэндис Оуэнс о том, что Брижит родилась мужчиной, сообщил BBC адвокат супругов Том Клэр.

СМИ: Макрон подал иск против журналистки из США из-за слов о его жене

По его словам, в иске о клевете будут представлены «экспертные заключения, имеющие научный характер». Брижит Макрон считает беспочвенные обвинения Оуэнс «невероятно расстраивающими», которые отвлекают главу государства от его обязанностей, указал правозащитник.

Тем временем, во Франции обсуждают смерть хирурга, который мог знать тайну жены Макрона. Мужчина выпал из окна. Ранее Макрон отреагировал на слухи о том, что его жена родилась мужчиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

