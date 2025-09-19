В Госдуме призвали перейти к гибкому регулированию включения отопления
В Госдуме предложили установить гибкий режим регулирования начала отопительного сезона, сообщает РИА Новости.
Как заявил первый зампред комитета по строительству и ЖКХ, Владимир Кошелев, в настоящее время «технологии позволяют нам мыслить точечно и гибко». Он предложил рассмотреть переход к зонированному или поэтапному регулированию.
Парламентарий считает, что, прежде всего отопление должно включаться в домах, которые подвержены большой теплопотере. Это старые и аварийные здания с неутепленными фасадами. Весной отопление может выключаться в первую очередь у современных, хорошо утепленных домах. С этой целью Кошелев предложил модернизировать коммунальную инфраструктуру.
Ранее Москвы Сергей Собянин заявил, что город полностью готов к новому отопительному сезону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
