В Госдуме призвали перейти к гибкому регулированию включения отопления

Как заявил первый зампред комитета по строительству и ЖКХ, Владимир Кошелев, в настоящее время «технологии позволяют нам мыслить точечно и гибко». Он предложил рассмотреть переход к зонированному или поэтапному регулированию.

Парламентарий считает, что, прежде всего отопление должно включаться в домах, которые подвержены большой теплопотере. Это старые и аварийные здания с неутепленными фасадами. Весной отопление может выключаться в первую очередь у современных, хорошо утепленных домах. С этой целью Кошелев предложил модернизировать коммунальную инфраструктуру.

Ранее Москвы Сергей Собянин заявил, что город полностью готов к новому отопительному сезону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

