Спасатели предупредили о волнах в 1,5 метра у берегов Камчатки после землетрясения
После землетрясения у берегов Камчатки возможно возникновение волн, сообщают «Известия» со ссылкой на региональное МЧС РФ.
Они ожидаются у мыса Лопатка высотой до 1,5 м. Подход волн не исключен к селу Никольское, поселку Усть-Камчатск. Также небольшая волна может добраться до Петропавловска-Камчатского. В чрезвычайном ведомстве напомнили о безопасности и попросили не подходить близко к воде.
Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 7,6. Оно произошло сегодня ночью. Губернатор края Владимир Солодов предупредил, что по восточному побережью полуострова объявлена угроза цунами.
Ранее президент Владимир Путин наградил врачей, продолживших операцию во время землетрясения на Камчатке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
