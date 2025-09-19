Спасатели предупредили о волнах в 1,5 метра у берегов Камчатки после землетрясения

Они ожидаются у мыса Лопатка высотой до 1,5 м. Подход волн не исключен к селу Никольское, поселку Усть-Камчатск. Также небольшая волна может добраться до Петропавловска-Камчатского. В чрезвычайном ведомстве напомнили о безопасности и попросили не подходить близко к воде.

Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 7,6. Оно произошло сегодня ночью. Губернатор края Владимир Солодов предупредил, что по восточному побережью полуострова объявлена угроза цунами.

Ранее президент Владимир Путин наградил врачей, продолживших операцию во время землетрясения на Камчатке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

