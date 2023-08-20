Дания передаст Украине 19 истребителей F-16

Дания готова передать Украине 19 американских истребителей F-16, говорится в пресс-релизе Минобороны королевства.

«Будут гореть». Украина хочет F-16, Россия предупреждает о последствиях

«Вместе с Нидерландами Дания возглавила создание международной учебной коалиции по боевым самолетам F-16», - сказано в заявлении военного ведомства.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье сообщил, что Киев получит 42 истребителя F-16. Он провел переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Командующий военно-воздушными силами США в Европе генерал Джеймс Хекер ранее заявил, что для подготовки украинских летчиков на F-16 потребуется пять лет, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: hvkk.tsk.tr (ВВС Турции)
ТЕГИ:ИстребителиУкраинаДания

Горячие новости

Все новости

партнеры