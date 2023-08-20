Дания передаст Украине 19 истребителей F-16
Дания готова передать Украине 19 американских истребителей F-16, говорится в пресс-релизе Минобороны королевства.
«Вместе с Нидерландами Дания возглавила создание международной учебной коалиции по боевым самолетам F-16», - сказано в заявлении военного ведомства.
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье сообщил, что Киев получит 42 истребителя F-16. Он провел переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
Командующий военно-воздушными силами США в Европе генерал Джеймс Хекер ранее заявил, что для подготовки украинских летчиков на F-16 потребуется пять лет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru