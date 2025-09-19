«Халяльные» фитнес-залы появились в Москве
В Москве стали появляться «халяльные» фитнес-залы, сообщает Telegram-канал «Абзац».
Реклама одного из них появилась в соцсетях. Как заявил публицист Роман Антоновский, из рекламы следует, что «тело является благом, доверенным мусульманам от Аллаха, и забота о нем является формой поклонения ему». На занятия активно приглашают девушек.
«Как там поживает московский суд? Сдавать квартиры «только славянам» нельзя, а залы для мусульманок можно? И нет ли тут харама?», – задался вопросами Антоновский.
Занятия проводятся с соблюдением ценности религии и с использованием «дозволенных методов». При этом в качестве рекламы представлен черный манекен женщины в никабе.
Ранее стало известно, что православный мессенджер «Зосима» запустят в октябре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
