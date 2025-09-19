Гладков объяснил, почему не получается сбивать беспилотники у границы
Российская система ПВО не сбивает беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины у государственной границы из-за высоты их полета, заявил во время «прямой линии» губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Одна из жительниц региона поинтересовалась, почему беспилотники не сбивают непосредственно у границы. Губернатор указал на высоту дронов. По словам Гладкова, когда БПЛА снижаются, подразделения ПВО захватывают их в цель и уничтожают.
Ранее в Белгороде при атаке БПЛА пострадала 18-летняя девушка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
