Зеленский: Украина получит 42 истребителя F-16

Украинский лидер в воскресенье прибыл в Нидерланды. Он обсудил поставки F-16 с премьер-министром страны Марком Рютте.

«Договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине - после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета», - написал президент Украины в своем Telegram-канале.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее сообщил, что пилоты ВСУ уже начали обучение на самолетах F-16.

Подготовка украинских пилотов управлению истребителями F-16 займет пять лет. Об этом заявил командующий военно-воздушными силами США в Европе генерал Джеймс Хекер, передает «Радиоточка НСН».

