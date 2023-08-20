Зеленский: Украина получит 42 истребителя F-16
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении договоренности о поставке Киеву американских истребителей F-16.
Украинский лидер в воскресенье прибыл в Нидерланды. Он обсудил поставки F-16 с премьер-министром страны Марком Рютте.
«Договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине - после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета», - написал президент Украины в своем Telegram-канале.
Министр обороны Украины Алексей Резников ранее сообщил, что пилоты ВСУ уже начали обучение на самолетах F-16.
Подготовка украинских пилотов управлению истребителями F-16 займет пять лет. Об этом заявил командующий военно-воздушными силами США в Европе генерал Джеймс Хекер, передает «Радиоточка НСН».
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