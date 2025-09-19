Трамп заявил, что не намерен сейчас просить Путина о прекращении огня на Украине

«Если мне придется требовать, я приму жесткие меры», — заявил глава государства. Главным в своей стратегии Трамп назвал снижение мировых цен на нефть. Он считает, что именно этот экономический фактор станет решающим для прекращения боёв.

«Если цены на нефть упадут, конфликт между Россией и Украиной закончится», — отметил президент США.

Ранее Трамп сообщил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер согласился с его позицией о необходимости прекращения закупок российской нефти странами Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

