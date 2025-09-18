Во Франции во время протестов задержали более 300 человек

Французская полиция задержала 309 участников акций протеста против планов правительства сократить социальные расходы, заявил министр внутренних дел Брюно Ретайо в эфире телеканала BFMTV. Из них 134 человека помещены под стражу.

По словам главы МВД, в беспорядках участвовали около 7,3 тысяч радикалов, однако их попытки «заблокировать Францию» не увенчались успехом, отмечает RT.