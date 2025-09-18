Во Франции во время протестов задержали более 300 человек
Французская полиция задержала 309 участников акций протеста против планов правительства сократить социальные расходы, заявил министр внутренних дел Брюно Ретайо в эфире телеканала BFMTV. Из них 134 человека помещены под стражу.
По словам главы МВД, в беспорядках участвовали около 7,3 тысяч радикалов, однако их попытки «заблокировать Францию» не увенчались успехом, отмечает RT.
Ранее МВД сообщило, что всего в акциях приняли участие более 500 тысяч человек. В то же время крупнейший профцентр страны CGT оценил численность протестующих более чем в 1 миллиона.
Массовые демонстрации прошли в Париже, Нанте, Ренне, Лионе и Марселе. В ряде городов протесты переросли в столкновения: радикалы громили магазины и банки. Для наведения порядка власти задействовали свыше 80 тысяч полицейских и жандармов, бронетехнику и беспилотники, применялся слезоточивый газ, передает «Радиоточка НСН».
