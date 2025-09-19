Захарова: Киев «немало наклянчил» под лозунгами защиты Европы
Представители Украины «нормально наклянчили» под лозунгами «защиты Европы» от мнимого агрессора, заявила в Telegram официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Так она отреагировала на расследование об имуществе семьи секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова. Украинский Центр противодействия коррупции обнаружил у его семьи три квартиры во Флориде, одну - в центре Нью-Йорка и четыре виллы возле Майами. Некоторые объекты находятся в аренде, другие - в прямом владении.
«Нормально наклянчили на «защиту Европы от агрессора», — указала дипломат.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский замешан в масштабной коррупции на десятки миллиардов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарова: Киев «немало наклянчил» под лозунгами защиты Европы
- Трамп заявил, что не намерен сейчас просить Путина о прекращении огня на Украине
- СМИ: Уехавший за границу Чубайс получает российскую пенсию в 450 тыс. рублей
- Спасатели предупредили о волнах в 1,5 метра у берегов Камчатки после землетрясения
- Во Франции во время протестов задержали более 300 человек
- Астрономы назвали предстоящее затмение «неудачным» для жителей Земли
- Трамп заявил, что Стармер поддержал отказ Европы от российской нефти
- СМИ: Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант
- Шансы Газманова вернуть деньги от бизнесмена Саркисяна назвали «туманными»
- В Госдуме назвали популярные специальности в колледжах в 2025 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru