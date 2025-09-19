Захарова: Киев «немало наклянчил» под лозунгами защиты Европы

Представители Украины «нормально наклянчили» под лозунгами «защиты Европы» от мнимого агрессора, заявила в Telegram официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Порошенко* обвинил Зеленского в коррупции

Так она отреагировала на расследование об имуществе семьи секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова. Украинский Центр противодействия коррупции обнаружил у его семьи три квартиры во Флориде, одну - в центре Нью-Йорка и четыре виллы возле Майами. Некоторые объекты находятся в аренде, другие - в прямом владении.

«Нормально наклянчили на «защиту Европы от агрессора», — указала дипломат.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский замешан в масштабной коррупции на десятки миллиардов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Александр Рюмин
