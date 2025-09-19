Так она отреагировала на расследование об имуществе семьи секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова. Украинский Центр противодействия коррупции обнаружил у его семьи три квартиры во Флориде, одну - в центре Нью-Йорка и четыре виллы возле Майами. Некоторые объекты находятся в аренде, другие - в прямом владении.

«Нормально наклянчили на «защиту Европы от агрессора», — указала дипломат.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский замешан в масштабной коррупции на десятки миллиардов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

