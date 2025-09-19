СМИ: Уехавший за границу Чубайс получает российскую пенсию в 450 тыс. рублей
Покинувший Россию экс-глава компании «Роснано» Анатолий Чубайс продолжает получать российскую пенсию в 450 тысяч рублей ежемесячно, сообщает Telegram-канал Mash.
За два с половиной года после отъезда ему выплатили около 13,5 млн рублей. В России бывший политик продал имущества на 4,3 млрд рублей. Большую часть — еще в марте 2022 года. Обширные земельные участки в Одинцовском районе Подмосковья и в Тверской области продавались долго. В итоге Чубайс продал 10 земельных участков, два дома в Тверской области, дом под Одинцово, две квартиры в Москве общей стоимостью около 300 млн рублей, снегоход Yamaha, автомобиль BMW Х5 2009 года, а также еще два снегохода Alpina Sherpa общей стоимостью около 16 млн рублей.
Деньги бывший руководитель «Роснано» распределил по счетам в турецком Ziraat Bankasi International AG, израильском Israel Discount Bank Ltd, кипрском Freedom Finance Europe Ltd.
Чубайс также продолжает получать дивиденды от российских компаний. В 2022 году его доходы от фирм составили 240,5 млн рублей, но в 2023–2024 годах сократились до 5 млн в год.
Ранее юрист «Роснано» сообщил, что Чубайс избавился от всех объектов недвижимости, которыми владел на территории России. Речь идет о 32 объектах, переданных третьим лицам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
