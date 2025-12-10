Коломойский заявил, что в Израиле на Миндича было совершено покушение

Выступая в суде предприниматель указал, что инцидент произошёл 28 ноября в Израиле. Он отметил, что попытка покушения оказалась нуеудачной, так как злоумышленники зашли не в тот дом, где снимал жильё Миндич.

«Они попали в соседний дом, в хозяйский», — сказал Коломойский.

Ранее сбежавший из Украины Миндич попал в список обвиняемых в хищении 100 млн долларов из украинского бюджета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

