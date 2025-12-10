Коломойский заявил, что в Израиле на Миндича было совершено покушение
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что на беглого соратника президента Украины Тимура Миндича было совершено покушение. Об этом сообщает RT.
Выступая в суде предприниматель указал, что инцидент произошёл 28 ноября в Израиле. Он отметил, что попытка покушения оказалась нуеудачной, так как злоумышленники зашли не в тот дом, где снимал жильё Миндич.
«Они попали в соседний дом, в хозяйский», — сказал Коломойский.
Ранее сбежавший из Украины Миндич попал в список обвиняемых в хищении 100 млн долларов из украинского бюджета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
