Блогер Никита Ефремов получил условный срок за финансирование экстремистов

Блогер и предприниматель Никита Ефремов (внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) был признан виновным по делу о финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщает RT.

В прокуратуре Подмосковья рассказали, что блогер совершил семь безналичных денежных переводов в адрес организации, деятельность которой запрещена на территории России.

«Суд приговорил виновного к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года», - добавили в ведомстве.

Ранее политик Леонид Гозман (признан в РФ иноагентом, включен в реестр экстремистов и террористов) заочно получил 10 колонии по делу об оправдании терроризма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
