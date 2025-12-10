Блогер Никита Ефремов получил условный срок за финансирование экстремистов
Блогер и предприниматель Никита Ефремов (внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) был признан виновным по делу о финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщает RT.
В прокуратуре Подмосковья рассказали, что блогер совершил семь безналичных денежных переводов в адрес организации, деятельность которой запрещена на территории России.
«Суд приговорил виновного к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года», - добавили в ведомстве.
Ранее политик Леонид Гозман (признан в РФ иноагентом, включен в реестр экстремистов и террористов) заочно получил 10 колонии по делу об оправдании терроризма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru