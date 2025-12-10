«Снимают в соцсетях»: Почему молодежь не идет работать в кино

«Если мы посмотрим на трудовое законодательство, то увидим, что там профессии блогера нет. Если же мы будем говорить о том, чем занимается человек, как реализуется, и за что ему платят деньги, то, безусловно, профессия блогера есть. Эти определения не так важны. Блогеры сегодня формируют контекст, на котором растет новое поколение. Блогеры, безусловно, влияют и на политику, и на повестку. Это надо принимать. Мне кажется, одна из причин того, что молодежь не хочет идти в кино, заключается в том, что они всегда внутри него, но в другом формате. Сейчас стало доступно очень много информации. Погрузиться в каждый заголовок на полтора часа просто невозможно, потому что слишком много заголовков. Именно поэтому популярны всевозможные рилсы. Какой смысл молодежи идти реализовываться в кинематографе, если можно снимать и выкладывать видосики каждый день», — сказал собеседник НСН.

В 2025 году на рынке труда произошли перемены. Из‑за экономических и технологических факторов стало труднее находить профессионалов — на закрытие вакансий уходит три-четыре месяца. Текучесть кадров держится на уровне 28-30 %, а среди работников растёт число тех, кто старше 45 лет, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее Недякин рассказал в пресс-центре НСН, что порядка 50% российских компаний декларируют текучесть в этом году на уровне 25-30%, а главной причиной называют выгорание сотрудников.

