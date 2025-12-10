«Снимают в соцсетях»: Почему молодежь не идет работать в кино
Молодежь не хочет развиваться в кинематографе, им проще быть блогерами, сказал в пресс-центре НСН Максим Недякин.
Современные блогеры влияют и на политику, и на повестку, молодежь не хочет идти работать в кинематограф, потому что им проще снимать короткие видео, сказал в пресс-центре НСН ведущий российский эксперт в области управления организациями, соавтор проекта Правительства Москвы «Мои документы — мой искренний сервис» Максим Недякин.
«Если мы посмотрим на трудовое законодательство, то увидим, что там профессии блогера нет. Если же мы будем говорить о том, чем занимается человек, как реализуется, и за что ему платят деньги, то, безусловно, профессия блогера есть. Эти определения не так важны. Блогеры сегодня формируют контекст, на котором растет новое поколение. Блогеры, безусловно, влияют и на политику, и на повестку. Это надо принимать. Мне кажется, одна из причин того, что молодежь не хочет идти в кино, заключается в том, что они всегда внутри него, но в другом формате. Сейчас стало доступно очень много информации. Погрузиться в каждый заголовок на полтора часа просто невозможно, потому что слишком много заголовков. Именно поэтому популярны всевозможные рилсы. Какой смысл молодежи идти реализовываться в кинематографе, если можно снимать и выкладывать видосики каждый день», — сказал собеседник НСН.
В 2025 году на рынке труда произошли перемены. Из‑за экономических и технологических факторов стало труднее находить профессионалов — на закрытие вакансий уходит три-четыре месяца. Текучесть кадров держится на уровне 28-30 %, а среди работников растёт число тех, кто старше 45 лет, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее Недякин рассказал в пресс-центре НСН, что порядка 50% российских компаний декларируют текучесть в этом году на уровне 25-30%, а главной причиной называют выгорание сотрудников.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Снимают в соцсетях»: Почему молодежь не идет работать в кино
- До 70% зумеров меняют работу, если не разделяют ценности
- Взлетевшие цены: Почему россияне набросились на рынок новостроек
- На Урале вынесли решение по первому в РФ делу о поиске экстремистских материалов
- Россиянам объяснили, как безопаснее хранить сбережения
- Гадание на Дурове: IT- аналитики допустили причастность РКН к новому сбою Тelegram
- Медведев: С начала 2025 года в ВС РФ приняты более 400 тысяч контрактников
- Россиянам назвали профессии, в которых не бывает выгорания
- Россиян предупредили об уголовной ответственности за срубленную в лесу елку
- «Никто не обанкротится»: Чем грозит застройщикам возвращение штрафов за сдачу жилья
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru