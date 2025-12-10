«Болото для многодетных»: Везломская Слобода жалуется на воду, а Михнево – на ее отсутствие

***

До поселка Михнево от Москвы ехать около полутора часов на электричке. Однако близость к столице не спасла его жителей от водяного коллапса. Люди банально не могут ни помыться, ни постирать вещи, поскольку вода в кранах либо ржавая, либо ее вообще нет. При этом улицы поселка перерыты, а местные власти игнорируют многочисленные жалобы.

«Происходит это уже давно. Например, в воскресенье воды не было с часа дня до двух часов ночи. Вчера дали ее с утра, в 11 часов опять отключили, а вечером вода ржавая. То есть ни приготовить, ни помыться, ни постирать нет возможности. Так происходит каждый день. У нас перерыт весь поселок, мы уже в отчаянии. У нас просто критическая ситуация», люди пишут куда угодно, но ничего не меняется», - рассказала НСН одна из местных жительниц.

По ее словам, люди вынуждены покупать воду в магазинах, подвоз воды – большая редкость, а пенсионеры оказались вообще в безвыходной ситуации.

«В воскресенье вода везде закончилась. Подвоза воды не было организовано, люди скупали воду в магазинах, но там ее тоже нет, автоматы с водой также были опустошены. Однако, покупная вода подходит только для питья и приготовления еды, я же не привезу себе домой цистерну с водой, чтобы помыться, постирать и так далее. Год назад тоже была такая проблема: несколько дней не было воды и ее подвезли, но это был единственный случай подвоза на моей памяти. Опять же, воду могут привезти туда, куда им удобно, но пожилые люди не могут взять ведро, сходить за километр и принести себе воды», - возмутилась собеседница НСН.

Мы попросили губернатора Подмосковья Андрея Воробьева разобраться в ситуации.

***

Ну а в Нижегородской области другая проблема. В Везломской Слободе выделили участки многодетным семьям, построили детские площадки, проложили дороги, но забыли про водоотведение. В итоге по весне поселок превращается в болото, а машины с людьми передвигаются буквально по воде.

«Для многодетных семей была выделена территория в Борском районе под индивидуальную жилищную застройку, там были какие-то поля и еще что-то. Там все разравняли, дорогу сделали, асфальт положили, детские площадки сделали, но по весне, когда приезжаешь к себе на участок, там все затоплено. В машине едешь просто по воде, и даже если построишь дом, то из него просто не выйдешь - будешь сидеть в болоте. Администрация вроде бы хотела заняться этим делом, но по факту, ничего так и не сделано», - рассказал НСН один из многодетных отцов.

Мы попросили власти Нижегородской области помочь многодетным семьям.