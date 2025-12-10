Овечкин заявил, что не думает о возвращении в «Динамо»
10 декабря 202518:52
Выступающий за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» российский форвард Александр Овечкин заявил, что пока не думает о возможном возвращении в ХК «Динамо». Об этом сообщает RT.
По словам хоккеиста, в настоящее время он целиком сосредоточен на текущем сезоне НХЛ.
«А что будет дальше, посмотрим», — заключил он.
Ранее клуб «Вашингтон Кэпиталз» объявил о выпуске специальных бумажных билетов на матчи НХЛ в честь Овечкина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
