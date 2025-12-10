До 70% зумеров меняют работу, если не разделяют ценности
Максим Недякин в пресс-центре НСН призвал признать, что старшее поколение сотрудников не понимает зумеров.
Зумеры приносят на работу свою сформировавшуюся реальность, которую не понимают другие поколения сотрудников, сказал в пресс-центре НСН ведущий российский эксперт в области управления организациями, соавтор проекта Правительства Москвы «Мои документы — мой искренний сервис» Максим Недякин.
«Зумеры — первое поколение, чей контекст коренным образом отличается от предыдущих поколений. Сегодня зумерам 20+ лет. Они приходят на работу, у них есть свои ожидания. Они несут на работу со своей сформировавшейся реальностью. Не учитывать этого нельзя. Мы должны признать, что не понимаем зумеров. До 70% зумеров готовы сменить компанию, какой бы она прекрасной с точки зрения материальных условий ни была, если она не соответствует их ценностям», — сказал собеседник НСН.
В 2025 году на рынке труда произошли перемены. Из‑за экономических и технологических факторов стало труднее находить профессионалов — на закрытие вакансий уходит три-четыре месяца. Текучесть кадров держится на уровне 28-30 %, а среди работников растёт число тех, кто старше 45 лет, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее Недякин рассказал в пресс-центре НСН, что порядка 50% российских компаний декларируют текучесть в этом году на уровне 25-30%, а главной причиной называют выгорание сотрудников.
До 70% зумеров меняют работу, если не разделяют ценности
