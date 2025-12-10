Раньше отдых за границей в новогодние праздники был дороже, но из-за падения курса доллара он стал доступнее, чем отели в Сочи. За ночь в них можно отдать по 40-50 тысяч рублей, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с НСН.

Турэксперты провели анализ путевок с 28 декабря по 4 января и пришли к выводу, что провести это время за пределами нашей страны может быть выгоднее. В среднем отдых на двух человек в подмосковном отеле обойдется в новогодние праздники примерно в 282 тысячи рублей, тогда как поездка за рубеж всего лишь в 232 тысячи рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Мкртчян согласился с такой информацией.