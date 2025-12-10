Датская разведка признала отсутствие угрозы нападения со стороны России
10 декабря 202518:09
Угрозы нападения со стороны России нет. Об этом со ссылкой на ежегодного доклад Службы внешней разведки Дании сообщает РИА Новости.
При этом в ведомстве отметили, что «военная угроза со стороны России в отношении НАТО будет расти».
«Хотя в настоящий момент угрозы... военного нападения на королевство Дания нет», - говорится в документе.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что если европейские страны захотят развязать конфликт и начать боевые действия, то Россия готова к этому «прямо сейчас», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
