Датская разведка признала отсутствие угрозы нападения со стороны России

При этом в ведомстве отметили, что «военная угроза со стороны России в отношении НАТО будет расти».



«Хотя в настоящий момент угрозы... военного нападения на королевство Дания нет», - говорится в документе.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что если европейские страны захотят развязать конфликт и начать боевые действия, то Россия готова к этому «прямо сейчас», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».