Эрмитаж решил засудить посетителя, сделавшего селфи на троне Павла I
Государственный Эрмитаж решил взыскать денежную компенсацию с посетителя, который сделал селфи на троне Павла I. Об этом сообщает RT.
В частности, в Калининский районный суд Санкт-Петербурга был подан иск против Александра Дробышева, который в конце марта намеренно сел на уникальный трон и положил ноги на скамью. При этом он агрессивно отреагировал на замечание смотрителя. В итоге его задержали сотрудники Росгвардии.
В музее заявили, что в результате действий мужчины экспонаты были повреждены, и потребовали взыскать с Дробышева 847 тысяч рублей - возмещение материального ущерба и госпошлину.
Глава объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева отметила, предварительное судебное заседание назначили на 26 января.
Ранее Эрмитаж ввёл бесплатное посещение для всех гостей музея в восемь праздничных дат ежегодно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эрмитаж решил засудить посетителя, сделавшего селфи на троне Павла I
- «Снимают в соцсетях»: Почему молодежь не идет работать в кино
- До 70% зумеров меняют работу, если не разделяют ценности
- Взлетевшие цены: Почему россияне набросились на рынок новостроек
- На Урале вынесли решение по первому в РФ делу о поиске экстремистских материалов
- Россиянам объяснили, как безопаснее хранить сбережения
- Гадание на Дурове: IT- аналитики допустили причастность РКН к новому сбою Тelegram
- Медведев: С начала 2025 года в ВС РФ приняты более 400 тысяч контрактников
- Россиянам назвали профессии, в которых не бывает выгорания
- Россиян предупредили об уголовной ответственности за срубленную в лесу елку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru