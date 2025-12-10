Эрмитаж решил засудить посетителя, сделавшего селфи на троне Павла I

В частности, в Калининский районный суд Санкт-Петербурга был подан иск против Александра Дробышева, который в конце марта намеренно сел на уникальный трон и положил ноги на скамью. При этом он агрессивно отреагировал на замечание смотрителя. В итоге его задержали сотрудники Росгвардии.

В музее заявили, что в результате действий мужчины экспонаты были повреждены, и потребовали взыскать с Дробышева 847 тысяч рублей - возмещение материального ущерба и госпошлину.

Глава объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева отметила, предварительное судебное заседание назначили на 26 января.

Ранее Эрмитаж ввёл бесплатное посещение для всех гостей музея в восемь праздничных дат ежегодно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

