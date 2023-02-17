«Владеем инициативой»: Названы направления активного наступления России
ВСУ ведут оборону и готовятся к попытке перехватить инициативу весной, отметил в эфире НСН Борис Рожин.
Наступление российской армии на Донбассе идет достаточно давно, в основном это Артемовское, Марьинское, Угледарское и Купянское направления, рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в разговоре с НСН.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу BBC заявил, что российские военные начали масштабное наступление. По его словам, атаки происходят сразу с нескольких направлений. При этом Зеленский не уточнил, о каких именно направлениях речь, однако накануне говорил, что самая сложная ситуация складывается в районе Артемовска (Бахмута) и Угледара. Борис Рожин отметил, что Россия начала наступление уже давно.
«Идет наступательная операция на Донбассе – это Артемовское, Марьинское и Угледарское направления. Также мы видим наступательную активность на Купянском направлении и в районе Сватово и Кременной. Причем все это идет достаточно давно. Наши войска сейчас владеют инициативой, противник ведет оборону, готовится к перспективе попытаться перехватить инициативу весной. При этом удары по Харькову и Херсону наносятся также достаточно давно, это не обязательно связано с целями наступательного характера сейчас. Очевидно, что Россия будет продолжать вести наступательные операции с акцентом на освобождение Донбасса и других территорий, которые входят в ее состав», - сказал Рожин.
Также он отметил, что, когда западные танки будут поставлены Вооруженным силам Украины, у российской армии могут возникнуть проблемы. По словам Рожина, большое количество бронетехники может создать угрозу для участков фронта.
«Массирование большого количества различной бронетехники может создать угрозу для достаточно больших участков фронта, где эта техника будет атаковать. Поэтому недооценивать эти поставки нельзя», - резюмировал Рожин.
Ранее экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале заявил, что потеря ВСУ Артемовска приведет к волне народного недовольства, что может грозить свержением Владимира Зеленского. Соскин указал, что сегодня украинский президент находится в крайне трудном положении. Так, объяснил он, войска России продвигаются вперед, когда внутри Украины продолжает расти недовольство политикой властей.
При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщал, что США не исключают, что Вооруженные силы Украины могут отступить из Артемовска. Он добавил, что в любом случае окончательное решение будет принимать Киев, передает НСН.
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