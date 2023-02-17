«Владеем инициативой»: Названы направления активного наступления России

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу BBC заявил, что российские военные начали масштабное наступление. По его словам, атаки происходят сразу с нескольких направлений. При этом Зеленский не уточнил, о каких именно направлениях речь, однако накануне говорил, что самая сложная ситуация складывается в районе Артемовска (Бахмута) и Угледара. Борис Рожин отметил, что Россия начала наступление уже давно.

«Идет наступательная операция на Донбассе – это Артемовское, Марьинское и Угледарское направления. Также мы видим наступательную активность на Купянском направлении и в районе Сватово и Кременной. Причем все это идет достаточно давно. Наши войска сейчас владеют инициативой, противник ведет оборону, готовится к перспективе попытаться перехватить инициативу весной. При этом удары по Харькову и Херсону наносятся также достаточно давно, это не обязательно связано с целями наступательного характера сейчас. Очевидно, что Россия будет продолжать вести наступательные операции с акцентом на освобождение Донбасса и других территорий, которые входят в ее состав», - сказал Рожин.

Также он отметил, что, когда западные танки будут поставлены Вооруженным силам Украины, у российской армии могут возникнуть проблемы. По словам Рожина, большое количество бронетехники может создать угрозу для участков фронта.

«Массирование большого количества различной бронетехники может создать угрозу для достаточно больших участков фронта, где эта техника будет атаковать. Поэтому недооценивать эти поставки нельзя», - резюмировал Рожин.