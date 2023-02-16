Зеленский заявил о начале российского наступления

По словам украинского президента, российская армия атакует с нескольких направлений. Об этом он заявил в интервью ВВС News (ресурс заблокирован на территории РФ).

Зеленский заявил, что не собирается отказываться от территорий ради перемирия с РФ.

Российская армия ведет тяжелые бои на подступах к стратегически важному городу Артемовск (Бахмут). В четверг, 16 февраля, сообщалось о взятии окрестных высот.

К марту-апрелю российские силы полностью окружат Артемовск. Об этом ранее заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Тяжелейшие бои идут и в районе Угледара. Глава ДНР Денис Пушилин 14 февраля сообщил об успехах российской армии,, передает НСН.

