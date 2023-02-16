Зеленский заявил о начале российского наступления
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале российского наступления.
По словам украинского президента, российская армия атакует с нескольких направлений. Об этом он заявил в интервью ВВС News (ресурс заблокирован на территории РФ).
Зеленский заявил, что не собирается отказываться от территорий ради перемирия с РФ.
Российская армия ведет тяжелые бои на подступах к стратегически важному городу Артемовск (Бахмут). В четверг, 16 февраля, сообщалось о взятии окрестных высот.
К марту-апрелю российские силы полностью окружат Артемовск. Об этом ранее заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Тяжелейшие бои идут и в районе Угледара. Глава ДНР Денис Пушилин 14 февраля сообщил об успехах российской армии,, передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+14 740 / сут.
Умерли
396 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+11 140 / сут.
- В ООН оценили призывы об исключении России из организации
- Семьям погибших при теракте на Крымском мосту выплатят по 1 млн рублей
- СМИ: французские танки отправились на Украину
- Зеленский заявил о начале российского наступления
- Сенаторы призвали Байдена начать обучение украинских пилотов
- Пригожин рассказал, как «выбивает» оружие для ЧВК «Вагнер» в Минобороны
- Страны G7 намерены ввести 24 февраля новый пакет санкций против России
- Вице-спикер Госдумы Толстой: обсуждается выход России из ВТО
- Опрос: Каждый второй россиянин считает Россию одной из великих держав
- Ресторатор осудил принуждение бизнеса менять вывески на английском языке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru