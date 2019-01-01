Без шансов на замирение. Зеленский приступил к Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский впервые посетил подконтрольную Киеву часть Луганской области. Отмечается, что глава государства осмотрел позиции и бытовые условия военных, а также нашёл, что солдаты нуждаются в лучшем обеспечении.

Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что новый президент, по его мнению, не заинтересован в урегулировании конфликта в Донбассе. Так он отреагировал на заявление главы администрации Зеленского о том, что Медведчук больше не может представлять Киев на переговорах с Москвой.

Тем не менее, на Зеленского возлагают надежды в вопросе замирения, сообщил ранее в эфире НСН экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв. По его мнению, с новым лидером у Украины гораздо больше шансов на прекращение военных действий, чем с предыдущим.

«Я не думаю, что у Зеленского есть какой-то четкий разработанный план. Он не политик и не занимался этим. Но в любом случае шанс на выполнение минских соглашений и как следствие завершения конфликта в Донбассе с Зеленским гораздо выше, чем с Порошенко», — заявил Царёв.