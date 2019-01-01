Без шансов на замирение. Зеленский приступил к Донбассу
Эксперты оценили шансы на завершение конфликта в Донбассе при новом лидере Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский впервые посетил подконтрольную Киеву часть Луганской области. Отмечается, что глава государства осмотрел позиции и бытовые условия военных, а также нашёл, что солдаты нуждаются в лучшем обеспечении.
Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что новый президент, по его мнению, не заинтересован в урегулировании конфликта в Донбассе. Так он отреагировал на заявление главы администрации Зеленского о том, что Медведчук больше не может представлять Киев на переговорах с Москвой.
Тем не менее, на Зеленского возлагают надежды в вопросе замирения, сообщил ранее в эфире НСН экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв. По его мнению, с новым лидером у Украины гораздо больше шансов на прекращение военных действий, чем с предыдущим.
«Я не думаю, что у Зеленского есть какой-то четкий разработанный план. Он не политик и не занимался этим. Но в любом случае шанс на выполнение минских соглашений и как следствие завершения конфликта в Донбассе с Зеленским гораздо выше, чем с Порошенко», — заявил Царёв.
Не меньше надежд на Зеленского и у первого президента Украины Леонида Кравчука. Главным камнем преткновения, по его мнению, в вопросе урегулирования конфликта остаётся позиция Кремля, заметил бывший глава государства в беседе с НСН.
«Что касается войны на Донбассе, Зеленский пока не обременён такими тяжёлыми отношениями с Россией, как его предшественник. Тем не менее, у него тоже не всё ясно, не всё чётко. У него есть чистый лист, он может строить отношения не на историческом прошлом, не на обидах, нерешённых вопросах, минском формате, а по-новому. Но есть обстоятельство, без которого нельзя начинать. Нужно чтобы Кремль признал Зеленского президентом. Если этого не сделают, тогда надо вообще перестать говорить о замирении на Донбассе», — заключил Кравчук.
Однако не все так высоко оценивают шансы Зеленского на примирение. По мнению бывшего министра обороны самопровозглашённой ДНР Игоря Стрелкова, новому лидеру Украины вряд ли удастся поставить точку в конфликте, несмотря на самые благие намерения.
«Зеленский уже много раз заявлял о том, что намеревается вернуть Донбасс и Крым Украине и что ни о каком примирении без возвращения территорий речи идти не может. Поэтому, какие бы действия он ни производил, в данной ситуации примирение, как минимум, откладывается в долгий ящик. Я практически уверен, что война будет продолжаться вне зависимости от того, хочет ее Зеленский закончить или нет», — объяснил Стрелков НСН.
Добавим, ранее в штабе Зеленского сообщили о намерении нового президенты Украины создать информационную стратегию по Донбассу. Об этом рассказал заместитель главы администрации украинского лидера Владимира Зеленского Юрий Костюк. Для этого, по его словам, проводятся встречи с журналистами, покинувшими Донбасс в начале военного конфликта.
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