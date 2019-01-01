Кравчук: Нужно чтобы Кремль признал Зеленского президентом

— Можно ли сказать, что вы возлагаете большие надежды на Зеленского?

— Вы знаете, я реалист. Я исхожу из того, что завтра новых президентских выборов не будет. Мы выбрали президента. Не начинать же всё с начала? Не надо его критиковать, он ещё ничего не сделал. А я же слышу, что говорит кремлёвская власть. Но так нельзя. Если Кремль действительно хочет установить отношения с Украиной, а не войну, тогда надо признавать вещи такими, какие они есть. Да, у нас тоже не всё гладко. Не всё мы сделали правильно. Давайте составим список претензий к России. И она пусть составит, и сядем обсуждать. Но для этого надо прекратить стрелять и убивать людей! Потому что сейчас каждый день стреляют. Матери России плачут такими же горькими слезами, как и матери Украины.

— А как вы считаете, Зеленский прислушается к вашему совету по поводу Крыма, что надо снять блокаду, налаживать человеческие отношения?

— Я надеюсь. Он же ещё не вступил в должность. Когда пройдёт инаугурация, у него будут полномочия, мы найдём пути, контакты, начнём это обсуждать у себя, внутри страны. Но, я повторю, без нормального взгляда Кремля на Украину эти вопросы решить будет сложно.

— А возможны ли досрочные парламентские выборы? Сейчас многие эксперты говорят об этом, что Зеленскому нужно как можно скорее войти в парламент со своей партией.

— Есть только один путь к досрочным парламентским выборам. Чтобы 150 народных депутатов сложили досрочно полномочия. Тогда Верховный совет становится неправомочным, и могут быть новые выборы.

— А как сейчас в Раде ведут себя депутаты: начинает ли кто-то переходить на сторону Зеленского?

— В Раде как всегда сложные отношения. Так всегда бывает, когда уходит один лидер, и многие начинают сомневаться, где быть. Внутренне напряжение есть, но каких-то пока решений, которые бы свидетельствовали, что парламент намеревается делать что-то конкретное, пока нет.