Кравчук: Нужно чтобы Кремль признал Зеленского президентом
Первый президент Украины рассказал НСН, какие трудности ожидают новоизбранного украинского лидера, какая обстановка царит в Верховной Раде, и почему закон об исключительности украинского языка был принят не вовремя.
В минувшее воскресенье, 21 апреля, завершились выборы президента на Украине. Разгромную победу Владимира Зеленского, получившего 73,22% голосов избирателей, обсуждают на протяжении всей недели. Мировые лидеры выступают с поздравлениями и приглашениями нанести визит. Так, слова поддержки уже прилетели в Киев из Вашингтона, Парижа, Берлина, Минска, Лондона, Варшавы и других столиц. Однако Москва по-прежнему не спешит с поздравлениями — только в четверг, 25 апреля, российский президент Владимир Путин прокомментировал итоги выборов, назвав их «полным провалом политики Порошенко». Он также добавил, что не знает, как теперь будут выстраиваться российско-украинские отношения, и во многом это зависит от позиции нового руководства страны. Ранее, в понедельник, 22 апреля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал преждевременными поздравления в адрес победителя, как и разговоры о совместной работе лидеров двух стран.
Пока в России официальная власть держит паузу, НСН решила поговорить с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком и узнать, какие ожидания и мнения по поводу победы Владимира Зеленского витают в воздухе страны, только что перевернувшей страницу истории.
— Леонид Макарович, как вы относитесь к победе Владимира Зеленского? Как оцениваете в целом прошедшие выборы?
— Выборы прошли в очень сложной политической, экономической обстановке. Кризис, высокий уровень коррупции, бедность, война на Донбассе. И всё это создало непростой фон для выборов и для действующего президента. Зеленский — новый человек, он не был в политике, поэтому избрали его, как человека нового этапа.
— Каких перемен теперь ожидают на Украине во внутренней политике?
— Зеленский говорил простые вещи, говорил о том, что волнует людей. О реформе медицины, ценах на газ. Он не касался вопросов языка, церкви, других фундаментальных вещей, которые важны, но сегодня не стоят на первом месте. Он обещал решить первостепенные проблемы. Но решить их быстро, в одно мгновенье непросто. Граждане Украины хотят увидеть это всё в ближайшем будущем. И я думаю, что это не просто нужно решать, но и можно.
«Нужно чтобы Кремль признал Зеленского президентом»
— А удастся ли разрешить с новым президентом конфликт на юго-востоке страны?
— Что касается войны на Донбассе, Зеленский пока не обременён такими тяжёлыми отношениями с Россией, как его предшественник. Тем не менее, у него тоже не всё ясно, не всё чётко. У него есть чистый лист, он может строить отношения не на историческом прошлом, не на обидах, нерешённых вопросах, минском формате, а по-новому. Но есть обстоятельство, без которого нельзя начинать. Нужно чтобы Кремль признал Зеленского президентом. Если этого не сделают, тогда надо вообще перестать говорить о замирении на Донбассе. Мне не понятно, почему его не хотят признавать: 14 миллионов людей проголосовали за него. Надо же уважать этих людей, тем более, большинство из них с Востока страны — оттуда, где русскоговорящие население, этнические русские. Не понимаю, каким образом тогда Кремль собирается строить отношения с Украиной.
— А Зеленский готов к этому разговору?
— Я с ним общался. Он готов, чтобы начать нормальный разговор. Потому что надо прекращать это безумство на Донбассе. Кровь, смерть! Он понимает это и не раз об этом говорил. Но пока Москва не признает его избранным президентом, об этом нет смысла говорить.
— А внутри Украины как отнесутся к тому, что Зеленский настроен на диалог с Россией?
— Есть и такие, кто будет мешать. Потому что уже накопилось много обид, оскорблений. Многие семьи получают похоронки. Это война. Но надо начинать диалог.
— А как, на ваш взгляд, Зеленский будет взаимодействовать с теми, кто остался в руководстве со времён Порошенко? Ему наверняка будут вставлять палки в колёса?
— В первую очередь, ему нужно создать свои институты власти. Пока он один. Он должен назначить своих министра обороны, министра иностранных дел, главу службы безопасности, генпрокурора. То есть новых людей, выбор которых по конституции является его главной задачей. Когда он это решит, у него появятся люди, на которых он сможет опираться. Это будет сложно, но у него 73% избирателей, а это очень внушительная цифра. И если люди поймут, что ему мешают делать доброе дело, они не станут поддерживать тех, кто мешает.
«Не надо его критиковать, он ещё ничего не сделал»
— Можно ли сказать, что вы возлагаете большие надежды на Зеленского?
— Вы знаете, я реалист. Я исхожу из того, что завтра новых президентских выборов не будет. Мы выбрали президента. Не начинать же всё с начала? Не надо его критиковать, он ещё ничего не сделал. А я же слышу, что говорит кремлёвская власть. Но так нельзя. Если Кремль действительно хочет установить отношения с Украиной, а не войну, тогда надо признавать вещи такими, какие они есть. Да, у нас тоже не всё гладко. Не всё мы сделали правильно. Давайте составим список претензий к России. И она пусть составит, и сядем обсуждать. Но для этого надо прекратить стрелять и убивать людей! Потому что сейчас каждый день стреляют. Матери России плачут такими же горькими слезами, как и матери Украины.
— А как вы считаете, Зеленский прислушается к вашему совету по поводу Крыма, что надо снять блокаду, налаживать человеческие отношения?
— Я надеюсь. Он же ещё не вступил в должность. Когда пройдёт инаугурация, у него будут полномочия, мы найдём пути, контакты, начнём это обсуждать у себя, внутри страны. Но, я повторю, без нормального взгляда Кремля на Украину эти вопросы решить будет сложно.
— А возможны ли досрочные парламентские выборы? Сейчас многие эксперты говорят об этом, что Зеленскому нужно как можно скорее войти в парламент со своей партией.
— Есть только один путь к досрочным парламентским выборам. Чтобы 150 народных депутатов сложили досрочно полномочия. Тогда Верховный совет становится неправомочным, и могут быть новые выборы.
— А как сейчас в Раде ведут себя депутаты: начинает ли кто-то переходить на сторону Зеленского?
— В Раде как всегда сложные отношения. Так всегда бывает, когда уходит один лидер, и многие начинают сомневаться, где быть. Внутренне напряжение есть, но каких-то пока решений, которые бы свидетельствовали, что парламент намеревается делать что-то конкретное, пока нет.
«Язык всегда разделял общество, и сейчас будет разделять»
— Сегодня, кстати, Рада приняла закон об исключительности украинского языка. Как вы думаете, сильно ли этот шаг омрачит появление нового лидера, ослабит его позиции?
— Я думаю, что вопрос языка не нужно было выдвигать именно в это время. До выборов, во время выборов, когда ещё с властью не определились… Язык всегда разделял общество, и сейчас будет разделять. Но в конституции написано — украинский язык государственный, и этим надо руководствоваться. Всё должно быть в рамках закона. Думаю, сейчас много чего делается такого, что сейчас не способствует улучшению отношений между людьми в Украине, и между Украиной и Россией. Например, у нас очень критично относятся к указу Владимира Путина о праве жителей ЛНР и ДНР принимать гражданство России. Критически к этому относятся и другие страны. На мой взгляд, многое делается пока непродуманно.
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