Стрелков: Примирение России и Украины откладывается в долгий ящик

Кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины. На данный момент он набрал 73,17% голосов после обработки 95,06% протоколов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,50% избирателей. Такие данные были обнародованы украинской Центральной избирательной комиссии. Ранее Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что одной из главных задач его правления в случае победы на выборах станет прекращение войны на Донбассе.

Бывший министр обороны самопровозглашённой ДНР Игорь Стрелков рассказал в эфире НСН, что прекращение войны, а также примирение России и Украины не стоит ждать в ближайшем будущем. По его мнению, Зеленскому не дадут возможности разрешить эту ситуацию.

«Инаугурация будет через месяц. За этот месяц все сторонники войны, а их там более, чем достаточно, сделают все, чтобы Зеленский к моменту своего прихода, даже если у него есть какие-то мысли на счет завершения войны, не мог этого сделать. Уверен практически, что они это произведут. Во-вторых, Зеленский уже много раз заявлял о том, что намеревается вернуть Донбасс и Крым Украине и что ни о каком примирении без возвращения территорий речи идти не может. Поэтому, какие бы действия он ни производил, в данной ситуации примирение, как минимум, откладывается в долгий ящик. Я практически уверен, что война будет продолжаться вне зависимости от того, хочет ее Зеленский закончить или нет», - объяснил он.