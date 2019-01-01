Милонов: Пришел Зеленский – разгоняет Раду. Придет новая Рада – выгонит Зеленского
Депутат Госдумы Виталий Милонов специально для НСН подготовил обзор главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Скрипаль позвонил племяннице в Россию
Экс-полковник Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль впервые после отравления в Великобритании позвонил родственникам в Россию. Слова Скрипаля были записаны на автоответчик 9 мая. Он поздравил свою племянницу Викторию с Днём Победы, посетовал, что её телефон отключён.
Виталий Милонов: «А что ж он раньше-то не звонил. Что же он стал посмешищем для всего народа! То он отравлен, то он умер, то он жив. Не надо бояться, господин Скрипаль! Приезжайте в Россию и расскажите, что там случилось на самом деле и пошто кошку замучили!», - призвал Виталий Милонов в эфире НСН.
Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса
Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели. Отмечается, что обращение, опубликованное на сайте украинского лидера, подписали 25 тыс. человек — именно столько необходимо, чтобы его рассмотрел глава Украины.
Виталий Милонов: «Ну что ж, пришел Зеленский – разогнал Раду. Придет новая Рада – выгонит Зеленского. Такая у них замысловатая украинская политика», - отметил он в разговоре с НСН.
Песков констатировал проблему с выполнением поручений Путина по косаткам в Приморье
В Кремле констатируют, что поручения президента РФ Владимира Путина по решению судьбы косаток из «китовой тюрьмы» не выполняются, и собираются проанализировать, в какой части, произошел сбой в выполнении поручений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Виталий Милонов: «Хочется пожелать успехов аналитикам (господину Колокольцеву, господину Бортникову, господину Чайке) в проведении как можно более быстрого, тщательного и долгосрочного для хозяина китовой тюрьмы анализа с последующей невозможностью условно – досрочного освобождения», - заявил он НСН.
В США отчеканили монету в честь победителе во Второй мировой без СССР
В Соединенных Штатах отчеканили монету, посвященную 75-летней годовщине победы союзников во Второй мировой войне. На аверсе есть изображение 33-го президента США Гарри Трумэна и генерала армии Дуайта Эйзенхауэра. На реверсе нанесены флаги США, Великобритании и Франции, при этом советский флаг отсутствует.
Виталий Милонов: «Вообще-то, если учесть, как «сильно» с фашизмом боролась, например, Франция, будучи завоеванной за несколько дней, печатать флаг СССР на этой монете просто неприлично», - подчеркнул он в беседе с НСН.
Ведущим нового шоу на Би-би-си станет анимированный двойник Путина
Телеканал Би-би-си запустит ток-шоу с анимированным Владимиром Путиным в роли ведущего. Копия будет общаться с гостями, а также ходить по залу. На съемочной площадке будут присутствовать реальные зрители. В интернете такую инициативу встретили негативно.
Виталий Милонов: «Конечно негативно! Не дай бог, произойдет какой-нибудь казус, когда смелый русофоб в британской студии увидит пускай и виртуального, но Владимира Путина», - заметил Виталий Милонов в беседе с НСН.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.