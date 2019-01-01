Милонов: Пришел Зеленский – разгоняет Раду. Придет новая Рада – выгонит Зеленского

Виталий Милонов: «А что ж он раньше-то не звонил. Что же он стал посмешищем для всего народа! То он отравлен, то он умер, то он жив. Не надо бояться, господин Скрипаль! Приезжайте в Россию и расскажите, что там случилось на самом деле и пошто кошку замучили!», - призвал Виталий Милонов в эфире НСН.

