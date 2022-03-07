Вице-премьер Украины выступила против гуманитарных коридоров с выходом в Россию
Киев выступает против открытия гуманитарных коридоров с выходом мирного населения в Россию. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
Ранее российская сторона объявила о режиме тишины с 10:00 понедельника и открытии гуманитарных коридоров для жителей Киева, Харькова, Сум и Мариуполя. Маршруты выхода предусматривают возможность для граждан эвакуироваться на территорию России.
«Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров. Не поедут наши люди из-под Киева в Беларусь с тем, чтобы потом самолетами полететь в Российскую Федерацию», — цитирует Верещук РИА Новости.
Между тем министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская сторона сделает все возможное для открытия гуманитарных коридоров в Мариуполе.
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