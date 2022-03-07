ВС России откроют гумкоридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум

Отмечается, что соответствующее решение было принято с учетом «катастрофической гуманитарной обстановки и ее резкого обострения в городах Киеве, Харькове, Сумах и Мариуполе, а также по личной просьбе президента Французской Республики Эмманюэля Макрона к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину».

Как сообщает штаб, один коридор будет открыт по маршруту Киев - Гостомель - Раковка - Сосновка - Иванков - Ораное - Чернобыль - Гдень (Белоруссия) - Гомель. Далее предусмотрена доставка в Россию авиационным транспортом.

Выход из Мариуполя возможен по маршрутам Мариуполь - Новоазовск - Таганрог - Ростов-на-Дону и Мариуполь - Портовское - Мангуш - в обход Никольское - Республика - Розовка - Бильмак - Пологи - Орехов - Запорожье.

Выйти из Харькова мирное население может в Нехотеевку и Белгород с последующей доставкой авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения (пункты временного размещения), пишет RT.

Коридоры также откроют по маршрутам Сумы - Суджа - Белгород и Сумы - Голубовка - Ромны - Лохвица - Лубны - Полтава.

Профильные структуры ООН, ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста были уведомлены об открытии гуманитарных коридоров, пишет Газета.ру. Российские военные будут контролировать эвакуацию с беспилотников, чтобы украинская сторона не смогла сорвать выход мирного населения.

