ВС России откроют гумкоридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум
Вооруженные силы России объявят режим тишины с 10:00 мск и откроют гуманитарные коридоры из украинских Киева, Харькова, Сум и Мариуполя. Об этом сообщает Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине.
Отмечается, что соответствующее решение было принято с учетом «катастрофической гуманитарной обстановки и ее резкого обострения в городах Киеве, Харькове, Сумах и Мариуполе, а также по личной просьбе президента Французской Республики Эмманюэля Макрона к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину».
Как сообщает штаб, один коридор будет открыт по маршруту Киев - Гостомель - Раковка - Сосновка - Иванков - Ораное - Чернобыль - Гдень (Белоруссия) - Гомель. Далее предусмотрена доставка в Россию авиационным транспортом.
Выход из Мариуполя возможен по маршрутам Мариуполь - Новоазовск - Таганрог - Ростов-на-Дону и Мариуполь - Портовское - Мангуш - в обход Никольское - Республика - Розовка - Бильмак - Пологи - Орехов - Запорожье.
Выйти из Харькова мирное население может в Нехотеевку и Белгород с последующей доставкой авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения (пункты временного размещения), пишет RT.
Коридоры также откроют по маршрутам Сумы - Суджа - Белгород и Сумы - Голубовка - Ромны - Лохвица - Лубны - Полтава.
Профильные структуры ООН, ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста были уведомлены об открытии гуманитарных коридоров, пишет Газета.ру. Российские военные будут контролировать эвакуацию с беспилотников, чтобы украинская сторона не смогла сорвать выход мирного населения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,9 млн+79 863 / сут.
Умерли
356 тыс.+744 / сут.
Выздоровели
14,6 млн+149 тыс. / сут.
- ВС России откроют гумкоридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум
- СМИ: Беннет информирует Белый дом о контактах с Путиным и Зеленским
- В Роскосмосе рассказали о российских ракетах и разгонных блоках на космодроме Куру
- На Бали отменили карантин для путешественников из 23 стран
- Товарооборот России и Китая за два месяца вырос на 38,5%
- В Луганске прогремел взрыв
- В Европе допустили сокращение урожая без азотных удобрений из России
- Трамп в шутку предложил «бомбить Россию» под видом Китая
- Южная Корея прекратит транзакции с Центробанком России
- В конгрессе США хотят запретить импорт российской нефти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru