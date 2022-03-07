Киев пообещал сделать все для открытия гуманитарных коридоров
Киев предпринимает все меры для открытия гуманитарных коридоров в Мариуполе. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Facebook.
По словам главы Минобороны, «руководство страны делает все возможное и невозможное» для этого.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы РФ объявляют режим тишины с 10:00 мск понедельника и открывают гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей Киева, Харькова, Мариуполя и Сум. Россия будет следить за эвакуацией, в том числе с помощью беспилотников, чтобы Киев не смог обвинить РФ в «срыве гуманитарной операции», пишет RT.
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