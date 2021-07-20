Порошенко размечтался о возвращении Крыма Украине в течение года

В Facebook Петра Порошенко в начале недели появились сразу несколько интересных заявлений.

Поздравляя мусульман с Курбан-байрамом, экс-президент Украины пожелал счастья гармония и благополучия «крымскотатарским братьям и сестрам и всем украинским мусульманам».

«Считаю, что совместными усилиями мы обязательно победим агрессора и вернем Крым домой. И скоро в украинском Крыму коренные крымскотатарцы будут свободно праздновать Курбан-байрам. В следующем году - в Бахчисарае!» - написал Порошенко, закончив свой пост утверждением, что «Крым - это Украина».

Это заявление было сделано на русском языке, как и следующее, в котором Порошенко написал о вступлении на Украине в силу 16 июля закона о языке.

«Отныне все зрелища в театрах, меню в заведениях общественного питания должно быть украинским. Отныне ′′95 квартал", принадлежащий Зеленскому и Коломойскому, наконец, тоже должен говорить на украинском языке. Лучше чем шутить над украинским, шутка на украинском», - написал Порошенко, не объяснив, почему его пост не на украинском языке.

13 июля Арсен Аваков, занимавший должность главы МВД Украины с февраля 2014 года, подал заявление об отставке. Новый министр внутренних дел Денис Монастырский заявил в Верховной Раде, что собирается работать над «возвращением» Крыма и Донбасса.

«Уверяю вас, что я буду принимать активное участие в создании развития активной системы территориальной обороны и во всех мероприятиях, которые будут способствовать возобновлению территориальной целостности Украины", - сказал Монастырский.

При этом глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» указал на возможную связь Авакова с Порошенко.

«Президент Владимир Зеленский опасался, что Аваков осенью может поддержать оппозицию, в первую очередь, Петра Порошенко, и вместе с ним вывести людей на улицу», - отметил собеседник НСН.

18 июля стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) намеревается «вручить письменное подозрение» и «провести процессуальные действия» с участием министра обороны России Сергея Шойгу и российского бизнесмена Константина Малофеева. Для этого их вызвали повесткой в Мариуполь 20 июля.