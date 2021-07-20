Порошенко размечтался о возвращении Крыма Украине в течение года
Экс-президент пообещал украинским мусульманам через год отметить Кубран-байрам в крымском Бахчисарае.
На Украине в середине июля звучат новые заявления о намерениях вернуть Крым. Экс-президент Украины Петр Порошенко, поздравляя 19 июля мусульман с Курбан-Байрамом, пообещал в течение года «победить агрессора» и «вернуть Крым домой».
На прошлой неделе похожие заявления делал новый глава МВД Украины Денис Монастырский. Кроме того, Служба безопасности Украины вызвала министра обороны России Сергея Шойгу 20 июля в Мариуполь, чем вызвала целую волну ироничных комментариев в России.
В Facebook Петра Порошенко в начале недели появились сразу несколько интересных заявлений.
Поздравляя мусульман с Курбан-байрамом, экс-президент Украины пожелал счастья гармония и благополучия «крымскотатарским братьям и сестрам и всем украинским мусульманам».
«Считаю, что совместными усилиями мы обязательно победим агрессора и вернем Крым домой. И скоро в украинском Крыму коренные крымскотатарцы будут свободно праздновать Курбан-байрам. В следующем году - в Бахчисарае!» - написал Порошенко, закончив свой пост утверждением, что «Крым - это Украина».
Это заявление было сделано на русском языке, как и следующее, в котором Порошенко написал о вступлении на Украине в силу 16 июля закона о языке.
«Отныне все зрелища в театрах, меню в заведениях общественного питания должно быть украинским. Отныне ′′95 квартал", принадлежащий Зеленскому и Коломойскому, наконец, тоже должен говорить на украинском языке. Лучше чем шутить над украинским, шутка на украинском», - написал Порошенко, не объяснив, почему его пост не на украинском языке.
13 июля Арсен Аваков, занимавший должность главы МВД Украины с февраля 2014 года, подал заявление об отставке. Новый министр внутренних дел Денис Монастырский заявил в Верховной Раде, что собирается работать над «возвращением» Крыма и Донбасса.
«Уверяю вас, что я буду принимать активное участие в создании развития активной системы территориальной обороны и во всех мероприятиях, которые будут способствовать возобновлению территориальной целостности Украины", - сказал Монастырский.
При этом глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» указал на возможную связь Авакова с Порошенко.
«Президент Владимир Зеленский опасался, что Аваков осенью может поддержать оппозицию, в первую очередь, Петра Порошенко, и вместе с ним вывести людей на улицу», - отметил собеседник НСН.
18 июля стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) намеревается «вручить письменное подозрение» и «провести процессуальные действия» с участием министра обороны России Сергея Шойгу и российского бизнесмена Константина Малофеева. Для этого их вызвали повесткой в Мариуполь 20 июля.
Российский сенатор Алексей Пушков отметил в этой связи, что украинские власти давно живут в «собственной виртуальной реальности».
«В этой придуманной реальности они назначают каких-то людей руководить Крымом, выселяют оттуда 500 тысяч русских, возносят украинский флаг над Севастополем, провозглашают Айвазовского "украинским художником", вызывают в прокуратуру Сергея Шойгу и Константина Малофеева на "следственные действия", на полном серьезе требуя, чтобы они прибыли в Мариуполь 20 июля, словно не отдавая себе отчет в фарсовом и даже комичном характере такого вызова», - написал сенатор в своем Telegram-канале.
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