Бывший глава государства обратился к крымским татарам и «всем украинским мусульманам» по случаю исламского праздника Курбан-байрам, заявив, что уже через год «коренной крымскотатарский народ» сможет свободно отметить его в Бахчисарае.

Как пишет Порошенко, совместными усилиями жители Украины смогут «одолеть агрессора» и вернуть Крым в состав страны.

Ранее сообщалось, что рабочая группа по оценке ущерба, который нанесла Украина Крыму, обладает доказательствами причастности к водной блокаде российского полуострова бывшего президента Петра Порошенко, сообщает

