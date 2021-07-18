В России высмеяли намерение СБУ допросить Шойгу в Мариуполе

Политики и телеведущие отреагировали на повестку СБУ министру РФ Сергею Шойгу и бизнесмену Константину Малофееву.

Служба безопасности Украины (СБУ) намеревается «вручить письменное подозрение» и «провести процессуальные действия» с участием министра обороны России Сергея Шойгу, а также российским бизнесменом Константином Малофеевым. Для этого украинская служба вызывает их повесткой в Мариуполь 20 июля, сообщает украинское издание «Главком» со ссылкой на соответствующий документ.

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Сергея Шойгу обвиняют в якобы «создании непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований», уточняют «Известия».

Российская телеведущая Ольга Скабеева иронично высказалась по поводу намерений СБУ вызвать повесткой главу российского Минобороны Сергея Шойгу.

«Приедет на танке!» - написала она в своем Telegram-канале Скабеева и прикрепила эмоджи с большими глазами.

«Иммитацией некой политики при ее полном отсутствии» назвал действия Киева по отношению к Шойгу и Малафееву российский сенатор Алексей Пушков.

Он упрекнул украинские власти в том, что они давно живут в «собственной виртуальной реальности».

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«В этой придуманной реальности они назначают каких-то людей руководить Крымом, выселяют оттуда 500 тысяч русских, возносят украинский флаг над Севастополем, провозглагают Айвазовского "украинским художником", вызывают в прокуратуру Сергея Шойгу и Константина Малофеева на "следственные действия", на полном серьезе требуя, чтобы они прибыли в Мариуполь 20 июля, словно не отдавая себе отчет в фарсовом и даже комичном характере такого вызова», - отметил сенатор в своем Telegram-канале.

Ранее СБУ уже пыталась вызвать граждан России на следственные мероприятия. Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко в августе 2016 года собирался отправить под арест Шойгу и еще 17 других высокопоставленных представителей России. В августе 2014 года также принял решение о задержании и доставке российского Шойгу и Малафеева. Им вменяли в вину преступления «против основ нацбезопасности Украины».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаТелеведущийАлексей ПушковСергей Шойгу
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