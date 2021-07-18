В России высмеяли намерение СБУ допросить Шойгу в Мариуполе

«В этой придуманной реальности они назначают каких-то людей руководить Крымом, выселяют оттуда 500 тысяч русских, возносят украинский флаг над Севастополем, провозглагают Айвазовского "украинским художником", вызывают в прокуратуру Сергея Шойгу и Константина Малофеева на "следственные действия", на полном серьезе требуя, чтобы они прибыли в Мариуполь 20 июля, словно не отдавая себе отчет в фарсовом и даже комичном характере такого вызова», - отметил сенатор в своем Telegram-канале.

Ранее СБУ уже пыталась вызвать граждан России на следственные мероприятия. Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко в августе 2016 года собирался отправить под арест Шойгу и еще 17 других высокопоставленных представителей России. В августе 2014 года также принял решение о задержании и доставке российского Шойгу и Малафеева. Им вменяли в вину преступления «против основ нацбезопасности Украины».

